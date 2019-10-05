Onbinlerce Kişi Cezaevinden Çıkacak: Yeni İnfaz Düzenlemesi Geliyor!

AK Parti'nin infaz sisteminde köklü değişiklikler altına imza atacağı 2. Yargı Paketiyle birlikte "hafta sonu infaz, gece infazı ve konutta infaz" gibi özel infaz yöntemleri uygulanacak.

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50 - 60.000 Kişi Cezaevinden Çıkacak

İki yıla kadar ceza alan kadın ve 65 yaş üstü hükümlüler cezalarını konut hapsiyle birlikte çekecek. Doğum yapan kadının, doğumun üzerinden 1 yıl geçmemesi durumunda cezaevine girmesi engellenecek. Yani doğum üzerinden 1 yıl geçince girecek. 1. Yargı Paketi gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geleecek.

Yeni infaz yasasının 50-60.000 kişiyi etkileyeceği ve tahliye yolunun açılacağı ifade edildi. Bu konuda MHP ile de görüşmelerin devam ettiği, MHP'nin yaptığı teklifte ise bu sayının 100.000 kişiye ulaştığı iddia ediliyor.