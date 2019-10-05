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Onbinlerce Kişi Cezaevinden Çıkacak: Yeni İnfaz Düzenlemesi Geliyor!

AK Parti'nin üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği infaz paketinin detayları yavaş yavaş netlik kazanıyor. AK Parti Kurmayları, yeni infaz yasasıyla birlikte 50 -60.000 kişinin cezaevinden çıkacağını ifade etti.

Gündem 05.10.2019, 10:24 Billdrt
Onbinlerce Kişi Cezaevinden Çıkacak: Yeni İnfaz Düzenlemesi Geliyor!
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AK Parti'nin infaz sisteminde köklü değişiklikler altına imza atacağı 2. Yargı Paketiyle birlikte "hafta sonu infaz, gece infazı ve konutta infaz" gibi özel infaz yöntemleri uygulanacak.

Detaylar Netleşiyor

İki yıla kadar ceza alan kadın ve 65 yaş üstü hükümlüler cezalarını konut hapsiyle birlikte çekecek. Doğum yapan kadının, doğumun üzerinden 1 yıl geçmemesi durumunda cezaevine girmesi engellenecek. Yani doğum üzerinden 1 yıl geçince girecek. 1. Yargı Paketi gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geleecek. 

50 - 60.000 Kişi Cezaevinden Çıkacak

Yeni infaz yasasının 50-60.000 kişiyi etkileyeceği ve tahliye yolunun açılacağı ifade edildi. Bu konuda MHP ile de görüşmelerin devam ettiği, MHP'nin yaptığı teklifte ise bu sayının 100.000 kişiye ulaştığı iddia ediliyor. 

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