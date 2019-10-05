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Onbinlerce Kişi Cezaevinden Çıkacak: Yeni İnfaz Düzenlemesi Geliyor!
AK Parti'nin üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği infaz paketinin detayları yavaş yavaş netlik kazanıyor. AK Parti Kurmayları, yeni infaz yasasıyla birlikte 50 -60.000 kişinin cezaevinden çıkacağını ifade etti.
AK Parti'nin infaz sisteminde köklü değişiklikler altına imza atacağı 2. Yargı Paketiyle birlikte "hafta sonu infaz, gece infazı ve konutta infaz" gibi özel infaz yöntemleri uygulanacak.
Detaylar Netleşiyor
50 - 60.000 Kişi Cezaevinden Çıkacak
Yeni infaz yasasının 50-60.000 kişiyi etkileyeceği ve tahliye yolunun açılacağı ifade edildi. Bu konuda MHP ile de görüşmelerin devam ettiği, MHP'nin yaptığı teklifte ise bu sayının 100.000 kişiye ulaştığı iddia ediliyor.
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