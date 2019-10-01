Önce Araba Çarptı, Ardından Kamyonete Ezildi... Kan Donduran Olay Antalya'da Yaşandı!

Söz konusu olay, akşam saatlerinde Alanya Avsallar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarını Alanya'da bulunan evinde geçiren 87 yaşındaki Ahmet Ural, yürüyüş yapmak için dışarıya çıktı ve yolun karşısına geçmek istedi.

Yola adım atar atmaz 07 VZ 769 plakalı Şükrü D.'nin sürücüsü olduğu otomobilin çarpması sonucunda yola savruldu. Ardından yerde yattığı esnada henüz plakası tespit edilemeyen ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre kamyonet olduğu tespit edilen bir araç üzerinden geçti. Yaşanan facia sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Ural yakınlarını yasa boğdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Ahmet Ural'ın can verdiğini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri de olay yerinden hızla kaçan kamyonetin bulunması için çalışmalara başladı. Sürücü Şükrü D. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.