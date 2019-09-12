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Osman Öcalan'la İlgili Şaşırtan Savcılık Kararı!
Kırmızı bültenle aranmakta olan Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkarılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusu karşısında savcılık tarafından "basının haber verme özgürlüğü" kapsamında kararı çıktı.
23 Haziran'da tekrardan yapılan İstanbul seçimlerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öz kardeşi olan Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de düzenlenen yayına çıkarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ve savcılık tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın devlet televizyonu TRT'de yayına çıkarılmasıyla ilgili "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" kararı verildi.
TRT Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu
Savcılık basının haber verme özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği bu olayın suç unsuru taşımadığını belirtti.
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