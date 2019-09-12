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Osman Öcalan'la İlgili Şaşırtan Savcılık Kararı!

Kırmızı bültenle aranmakta olan Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkarılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusu karşısında savcılık tarafından "basının haber verme özgürlüğü" kapsamında kararı çıktı.

Gündem 12.09.2019, 17:26 Billdrt
Osman Öcalan'la İlgili Şaşırtan Savcılık Kararı!

23 Haziran'da tekrardan yapılan İstanbul seçimlerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öz kardeşi olan Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de düzenlenen yayına çıkarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ve savcılık tarafından kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın devlet televizyonu TRT'de yayına çıkarılmasıyla ilgili "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" kararı verildi.

TRT Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu

İstanbul'da ikamet eden Nuri Başkapan isimli bir şikayetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme" suçlarından suç duyurusu yapmıştı.

Savcılık basının haber verme özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği bu olayın suç unsuru taşımadığını belirtti. 

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