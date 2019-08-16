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Palandöken, vakıf ve dernek kermeslerine karşı çıktı

TESK Genel Başkanı Palandöken, kermeslerin ticaret için değil hayır için yapılması gerektiğini de ifade ederek, yardım ve hayır amacının dışına çıkan kermeslerin denetiminin artırılmasını istedi.

Gündem 16.08.2019, 12:09 Ramazan Durmuş
Palandöken, vakıf ve dernek kermeslerine karşı çıktı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vakıf ve derneklerin düzenledikleri kermeslere karşı çıktı. Palandöken, bu kermeslerin zaten zor durumda olan esnafa rakip olduğu görüşünü savundu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür kermeslerin adeta ticarethene haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

ESNAFA RAKİP OLUYORLAR

“Bazı vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kermesler tatil sezonunu fırsata çevirerek okul bahçelerinde, kamuya ait park ve bahçelerde ve boş arazilerde alışveriş çadırı kurarak çevre esnafına rakip oluyor.

Vergisiz, kirasız, stopajsız bir şekilde faaliyet gösteren bu kermeslerde gıda ürünleri başta olmak üzere giyecek, ayakkabı, hediyelik eşya gibi her türlü ürün satılıyor. Bazıları haftalarca hatta aylarca açık kalarak adeta ticari bir işletme gibi hareket ediyorlar.”

KERMES HAYIR İÇİN YAPILIR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, kermeslerin ticaret için değil hayır için yapılması gerektiğini de ifade ederek, yardım ve hayır amacının dışına çıkan kermeslerin denetiminin artırılmasını, yasal süreyi aşanların da resen vergi mükellefi olmasını önerdi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
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#gündem #ekonomi #tesk #kermes #bendevi palandöken #kermeslere denetim
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