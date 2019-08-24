Pençe 3 Harekatı Başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklanma yapıldı. Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Sinah - Haftanin çevresinde terör örgütlerini ve yine onların kullandığı barınak, mağara, cephanelikleri imha etmek amacıyla birlikte 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Pençe - 3 operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.https://t.co/db9BtmdSZV#MSB #TSK pic.twitter.com/StrLTofTyk