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Pençe 3 Harekatı Başlatıldı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan Sinat - Haftanin bölgesi üzerinde Pençe-3 harekatının başlatıldığı belirtildi.

Gündem 24.08.2019, 10:26 24.08.2019, 10:32 Billdrt
Pençe 3 Harekatı Başlatıldı!
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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklanma yapıldı. Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Sinah - Haftanin çevresinde terör örgütlerini ve yine onların kullandığı barınak, mağara, cephanelikleri imha etmek amacıyla birlikte 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Pençe - 3 operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

#Pençe 3 Harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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