Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

