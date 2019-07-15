Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu

Milli Savunma Bakanlığı basın bildirisinde , 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu” denildi.