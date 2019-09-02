Piknikte Ane ve Kızın Acı Ölümü!

Kahmaranmaraş'ta piknik yapmak için gittikleri mesire alanı içerisinde anne ve kızı boğularak acı şekilde hayatlarını kaybettiler

Feryatları Yürekleri Dağladı

Alınan bilgilere göre Onikişubat ilçesinde yer alan Ayşepnar Mesire Alanı'na piknik yapmak için giden ve toplam 6 kişiden oluşan Niğdeoğlu ailesinden; 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu, suyun kenarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek suya düştü. Kızının düştüğünü fark eden 35 yaşında anne bir an bile düşünmeden suya atladı. Ardından da 17 yaşındaki abla suya atladı. Suya düşen Elanur Niğdelioğlu'nu çıkarmayı başaran anne ve abla, bir anda suda ortadan kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte hemen olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Arama çalışmaları sonucunda ilk olarak annenin cesedine, 2 saat sonra da ablaının cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan 15 yaşındaki çocuğun ve diğer aile üyelerinin feryatları ise yürek dağladı.

Anne ve kızının cansız bedeni morga kaldırıldı. Sudan çıkarılan 15 yaşındaki küçük kızın ise sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.