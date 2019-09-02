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Piknikte Ane ve Kızın Acı Ölümü!
Kahramanmaraş'ta piknik yapmak için gittikleri mesire alanında suyun içerisine düşen kızını kurtarmak amacıyla suya atlayan anne ve kardeşini kurtarmak için suya atlayan abla boğularak korkunç şekilde can verdi.
Kahmaranmaraş'ta piknik yapmak için gittikleri mesire alanı içerisinde anne ve kızı boğularak acı şekilde hayatlarını kaybettiler
Feryatları Yürekleri Dağladı
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte hemen olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Arama çalışmaları sonucunda ilk olarak annenin cesedine, 2 saat sonra da ablaının cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan 15 yaşındaki çocuğun ve diğer aile üyelerinin feryatları ise yürek dağladı.
Anne ve kızının cansız bedeni morga kaldırıldı. Sudan çıkarılan 15 yaşındaki küçük kızın ise sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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