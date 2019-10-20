Polis Kapıyı Açınca Korkunç Manzara Ortaya Çıktı: 2 Ölü...

Söz konusu olay Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 23 yaşındaki Ayşe Eşin, dün Konya'dan arkadaşı olan ve Ortaköy'de bir firmada istihdam eden 26 yaşındaki Abdülahad Bulakbaşı'nın yanına geldi. İlçede buluşan iki arkadaş, akşam saatlerinde Bulakbaşı'nın evine geçtiler. Bulakbaşı'nın evinde kalan 3 arkadaşı ise, Ayşe Eşin'in gelmesiyle evi terk etti.

İncelemeler Devam Ediyor

Gece evde kalan iki gençten bugün haber alamayan arkadaşları ise hemen eve geldi ve durumu polis ekipleriyle paylaştı. Olay yerine gelen ekipler ise çilingir yardımıyla kapıyı açtı. 2 gencin ölü bedeni ile karşı karşıya kaldılar. Evde yapılan arama ve incelemeler sonucunda iki gencin küçük mutfak tüpünde çay demledikleri ve ardından tüpü kapatmayı unuttuklarını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savıcı'da iki gencin öldüğü evde incelemer gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonrasında iki gencin cansız bedeni otopsi çalışması için morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebepleri yapılan otopsi çalışmasından sonra netleşecek. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.