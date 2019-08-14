Prof. Dr. Mustafa Öztürk Kimdir? Nerelidir - Biyografisi

Fatih Altaylı ile katıldığı Teke Tek programında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Öztürk nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir?

Mustafa Öztürk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Kimdir?

Mustafa Öztürk aslen Giresunlu'dur. 54 yaşındadır. Asıl mesleği ilahiyatçıdır.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Kimdir? Biografisi

Prof. Dr. Mustafa Öztürk 8 Kasım 1965 Giresun'un Keşap ilçesinde dünyaya geldi. Öztürk, özellikle tarihselci görüşleriyle tanınır.

1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam Hatip Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.

1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslâm Bilimleri Bölümü tefsir anabilim dalında “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2002'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Bölümü tefsir anabilim dalında “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği” isimli teziyle doktor ünvânı aldı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur'an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı.

2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005'te “Kur'an'ın Mu'tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli eserini yayınlayarak doçent, 2011'de profesör oldu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslâm Bilimleri bölümü başkanı olarak görev yaptı. Şu anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik kadrosundadır.

Star gazetesinde başladığı köşe yazarlığını hâlen Karar gazetesinde sürdürmektedir; 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında yazılar yazmıştır.