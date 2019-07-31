PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, 'PTT-ETİ Maden İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile iki kurum 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecek. PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen...
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, 'PTT-ETİ Maden İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile iki kurum 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecek.
PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı. Bakan Turhan, devletlerin kurum ve kuruluşlarının üzerinde ayakta durduğunu belirterek, iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olduğunu söyledi. Bakan Turhan şöyle konuştu:
"Alandaki, sahadaki boşluk görülmüş ve hemen güç birliğine gidilmiş. Bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağımızın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdumuzun dört bir yanına hizmet götüren Posta ve Telgraf Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, stratejik yeraltı kaynağımız bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin geleceğini aydınlatan, Ar-Ge çalışmalarıyla borun kullanım alanını genişleterek her geçen gün ekonomimize katma değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var."
Turhan, protokol sayesinde iki kuruluşun 14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceğini bildirerek, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlemelerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor. Anlaşmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inanıyorum" dedi.
BAKAN DÖNMEZ: BOR PAZARINDAKİ LİDEK ROLÜMÜZÜ GÜÇLENDİRDİK
Öte yandan Bakan Dönmez, iş birliğinin, bor ürünlerinin fabrikadan limanlara taşınması, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanları ile gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü hizmet alımlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini de kaydetti.
Konuşmaların ardından, 'PTT- ETİ Maden İş birliği Protokolü' imzalandı.
Görüntü Dökümü
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-Bakanlardan detaylar
-Genel Detaylar
-Bakanların konuşması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()
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