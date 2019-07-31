PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, 'PTT-ETİ Maden İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile iki kurum 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecek.

PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen 'PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı. Bakan Turhan, devletlerin kurum ve kuruluşlarının üzerinde ayakta durduğunu belirterek, iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olduğunu söyledi. Bakan Turhan şöyle konuştu:

"Alandaki, sahadaki boşluk görülmüş ve hemen güç birliğine gidilmiş. Bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağımızın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdumuzun dört bir yanına hizmet götüren Posta ve Telgraf Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, stratejik yeraltı kaynağımız bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin geleceğini aydınlatan, Ar-Ge çalışmalarıyla borun kullanım alanını genişleterek her geçen gün ekonomimize katma değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var."

Turhan, protokol sayesinde iki kuruluşun 14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceğini bildirerek, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlemelerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor. Anlaşmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: BOR PAZARINDAKİ LİDEK ROLÜMÜZÜ GÜÇLENDİRDİK



Bakan Dönmez ise eski bir PTT çalışanı olduğunu aktararak, bor'da yeni inovasyon anlayışının, bora dayalı sektörlerde gerek tek başına, gerekse iş birlikleriyle daha büyümek ve 'borun ülkesi Türkiye' anlayışıyla devasa adımlar atmak olduğunu söyledi. Bor ürünlerini sahip olunan güçlü ve lojistik altyapı ile 100’den fazla ülkede 2 bin 800’den fazla müşteriye zamanında ve yüksek kalitede ulaştırdıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "Ürünlerimizin pazarlanması ve satışının yanı sıra, müşterilere lojistik destek ve satış sonrası kalite hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz bor ürünlerimizi dünyanın her noktasındaki insanların kullanımına sunmak için, dünyanın dört bir yanındaki ağımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu kabiliyet sayesinde 2018 yılında borda bir rekor daha kırarak 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıl 2 milyon 450 bin tonluk satış gerçekleştirerek dünya bor pazarındaki lider rolümüzü de güçlendirmiş olduk. Bu yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam bor satışımız 1 milyon 100 bin tonu aşmış durumda" şeklinde konuştu.Öte yandan Bakan Dönmez, iş birliğinin, bor ürünlerinin fabrikadan limanlara taşınması, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanları ile gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü hizmet alımlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini de kaydetti.Konuşmaların ardından, 'PTT- ETİ Maden İş birliği Protokolü' imzalandı.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()