Rasim Ozan Kütahyalı 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı!
Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiğinden dolayı yargılanmakta olan Rasim Ozan Kütahyalı, halkın bir kesmini alenen aşağılama suçundan dolayı 10 ay hapis cezası aldı.
Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnak uyruklu bireylere hakarette bulunduğundan dolayı yargılanmakta olan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, halkın bir kesmini alenen aşağılama suçu sebebiyle 10 ay hapis cezası aldı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu duruşmaya, sanık Kütahyalı yerine avukatı katıldı.
Müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesiyle iglili herhangi bir taleplerinin bulunmadığını belirtirken, sanığın avukatı ise müvekkilinin kendi rızasıyla duruşmaya gelerek savunma yapmasına rağmen medyada polis tarafından yakalandığı ve zorla getirildiğiyle ilgili haberler çıktığını söyledi.
Müşteki avukatı dosyadaki delillerin toplandığının altını çizerek, Kütahyalı'nın en üst seviyeden ceza alması talebinde bulundu.
10 Ay Hapis Cezası Verildi
Sanığın programda Boşnaklara yönelik kullandığı ırkçı bir kavramın halkın bir kesimini aşağıladığını aktaran Avukatların yanı sıra, Kütahyalı avukatı aracılığıyla beyan yolladı ve kendisine Bosna Sancak Dernekleri'nin hangi cezayı istiyorlarsa o cezanın verilmesini talep etti. Bedeli ne ise ağır şekilde çekmek istediğini de ekleyen Kütahyalı, şuursuzca söylediğinin altını çizdi.
Mahkeme heyeti, sanık Kütahyalı'nın halkın bir kesimini alenen aşağılaması sebebiyle, suçun işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman, suçun konusunun önem ve değerini dikkat kapsamına alarak 10 ay hapis cezası alması kararında bulundu.
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