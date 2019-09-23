Rezil Adam Camiye Tuvaletini Yaptı! Saniye Saniye Kaydedildi..

Söz konusu olay Hendek ilçesi Merkez Camii'nde yaşandı. Gece saatlerinde camdaki korkuluktan içeri giren kimlik tespiti yapılamayan şahıs geceyi camide geçirdi. Sabah saat 09.30 civarında gözlerini açan şahıs, ardından caminin içerisine tuvaletini yaparak camiden çıktı.

Öğle namazı için camiye gelen vatandaşlarla imam, üst kattan gelen yoğun kokudan dolayı yukarı çıkınca durumun farkına vardılar. Sonrasında ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıtları alarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.