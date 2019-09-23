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Rezil Adam Camiye Tuvaletini Yaptı! Saniye Saniye Kaydedildi..
Sakarya Hendek ilçesinde bir şahıs caminin içerisine girerek tuvaletini yaptı. Yaşanan rezalet güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu olay Hendek ilçesi Merkez Camii'nde yaşandı. Gece saatlerinde camdaki korkuluktan içeri giren kimlik tespiti yapılamayan şahıs geceyi camide geçirdi. Sabah saat 09.30 civarında gözlerini açan şahıs, ardından caminin içerisine tuvaletini yaparak camiden çıktı.
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