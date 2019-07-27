Rusya'dan Son Dakika Vize Açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla; hususi ve hizmet pasaportlarına sahip Türk vatandaşlarının artık vize ve görevlendirme uygulaması şartı aranmadan Rusya’yı ziyaret edebilmeleri mümkündür. Putin’in Şubat ayında imzaladığı kararnameden farklı olarak yeni kararnamede artık T ürk vatandaşlarında vize ve görevlendirme şartı aranmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz günlerde onayladığı kararnameye göre, 2015 yılının kasım ayında uygulanmaya başlayan ve bazı Türk vatandaşlarının sıkıntılar yaşamasına neden olan vize kısıtlamasını kaldırmıştır. Kararnamede belirtildiğine göre; hususi ve hizmet pasaportuna sahip kişilere ve bu kişilerin aile fertlerine yönelik herhangi bir şart aranmadan ülkeye giriş yapabilmelerinin önü açılmış oldu. Türkiye ve Rusya arasında son yıllarda yaşanan yakınlaşmalar neticesinde diplomatik açıdan da her ülke arasında olumlu girişimler yapılmaktadır.

Putin tarafından onaylanan ve imzalanan kararname, imzalandığı andan itibaren Rusya’da yürürlüğe girmiştir. Kararnamede dikkat çeken bir diğer detay ise Türkiye’nin de mütekabiliyet şartı gereği benzer bir uygulamayı yürürlüğe sokması gerekmektedir. Kararnamenin geçerli olabilmesi için Türkiye’nin de benzer önlemleri ve uygulamaları devreye sokması gerekmektedir.

Görevlendirme Şartına Türkiye İtiraz Etmişti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçtiğimiz şubat ayında imzalanan kararname kapsamında; Türk kara taşımacılığı yapan uluslararası sürücüler ile hususi ya da hizmet pasaportuna sahip kişilere yönelik vize uygulaması kaldırılmıştı. Fakat onaylanan bu kararnamede vizenin kaldırılmasıyla birlikte görevlendirilme şartı getirilmişti. Türkiye görevlendirme şartına itiraz etmiş ve Türkiye’nin bu itirazı neticesinde kararname Rusya’da yürürlüğe girmemiştir.

Türkiye ve Rusya arasında ticari ilişkilerin ilerlemesi sonucunda diplomatik açıdan da her iki ülke arasında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle son aylarda iki ülke arasında S – 400’lerin ilk teslimatlarının gerçekleştirilmesi ilişkilerin ilerlemesinde daha da etkili olmuştur.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in imzası ile yürürlüğe giren yeni kararname ile artık hususi ve hizmet pasaportuna sahip tüm Türk vatandaşları için vize ve görevlendirme şartı aranmayacak. 2015 yılında iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizler bu şartın getirilmesinde etkili olmuştu. Türkiye’nin itirazları ve girişimleri sayesinde bu şart kararnameden çıkartılmıştır.