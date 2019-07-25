Rusya'nın F-35'e Rakip Su-35 Teklifini Çavuşoğlu Yanıtladı!

Türkiye ve ABD arasında uzun zamandır yaşanan F – 35 savaş uçağı tartışmalarına, Rusya Su – 35 teklifi yaparak dahil olmuş ve Türkiye’nin teklife ne yanıt vereceği tüm dünya basını tarafından merakla takip edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde S – 400 Füze Savunma Sistemlerinin teslimatına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , F – 35’ler hakkında herhangi bir gelişme olmaması halinde S- 400’lerde olduğu gibi Türkiye'nin farklı arayışlar içine gireceğini belirtmiştir.

ABD’nin S – 400 meselesine ilişkin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı tartışmalarına da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini ancak projenin diğer ortaklarının Başkan Trump üzerinde baskı yarattığını ifade etmiştir.

2020 yılından önce S – 400’lerin Türkiye’de aktif göreve başlayacağını da ifade eden Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, F – 35’lerin alternatifi olan ve Rusya tarafından Türkiye’ye teklif edilen Su – 35’lere ilişkinde açıklamalarda bulundu. Rusya’nın teklifine yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan uçak alabileceğine dair imalarda bulundu.

Türkiye Rusya’dan Savaş Uçağı Alabilir!

Uzun zamandır dünya gündeminde en çok tartışılan konulardan biri olan F – 35 meselesi, hala kesin bir çözüme kavuşamamıştır. F – 35 teslimatının Türkiye’ye yapılmaması üzerine birçok kişi Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alacağı iddialarını ortaya atmıştır. Rusya’nın sürekli Türkiye’ye Su – 35’leri alternatif göstermesi ve teklif sunması üzerine bu iddialar iyice yayılmaya başlamıştır.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Su – 35 teklifini değerlendiren ve aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1.4 Milyar Dolar’a mal olan F – 35 projesinde en kötü senaryonun yaşanması halinde Türkiye’nin alternatifleri değerlendirebileceği ima etmiştir. S – 400’leri örnek göstererek açıklamalarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılacağına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Rusya’nın teklifine tüm kapılar açık bırakılmıştır.

Dış politika hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimlere ilişkinde sarsıcı açıklamalarda bulunmuştur. ABD’nin Türkiye’ye olası bir yaptırım kararı almasının iki müttefik ülke arasında yeni sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendirmek için alternatif tüm yolları deneyebileceğini de belirtmiştir.