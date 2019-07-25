Rusya'nın F-35'e Rakip Su-35 Teklifini Çavuşoğlu Yanıtladı!
Rusya'nın F-35'e Rakip Su-35 Teklifini Çavuşoğlu Yanıtladı, Türkiye Rusya’dan Savaş Uçağı Alacakmı haberin detayında.
Rusya'nın F-35'e Rakip Su-35 Teklifini Çavuşoğlu Yanıtladı!
Türkiye ve ABD arasında uzun zamandır yaşanan F – 35 savaş uçağı tartışmalarına, Rusya Su – 35 teklifi yaparak dahil olmuş ve Türkiye’nin teklife ne yanıt vereceği tüm dünya basını tarafından merakla takip edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde S – 400 Füze Savunma Sistemlerinin teslimatına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F – 35’ler hakkında herhangi bir gelişme olmaması halinde S- 400’lerde olduğu gibi Türkiye'nin farklı arayışlar içine gireceğini belirtmiştir.
ABD’nin S – 400 meselesine ilişkin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı tartışmalarına da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini ancak projenin diğer ortaklarının Başkan Trump üzerinde baskı yarattığını ifade etmiştir.
2020 yılından önce S – 400’lerin Türkiye’de aktif göreve başlayacağını da ifade eden Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, F – 35’lerin alternatifi olan ve Rusya tarafından Türkiye’ye teklif edilen Su – 35’lere ilişkinde açıklamalarda bulundu. Rusya’nın teklifine yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan uçak alabileceğine dair imalarda bulundu.
Türkiye Rusya’dan Savaş Uçağı Alabilir!
Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Su – 35 teklifini değerlendiren ve aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1.4 Milyar Dolar’a mal olan F – 35 projesinde en kötü senaryonun yaşanması halinde Türkiye’nin alternatifleri değerlendirebileceği ima etmiştir. S – 400’leri örnek göstererek açıklamalarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılacağına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Rusya’nın teklifine tüm kapılar açık bırakılmıştır.
Dış politika hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimlere ilişkinde sarsıcı açıklamalarda bulunmuştur. ABD’nin Türkiye’ye olası bir yaptırım kararı almasının iki müttefik ülke arasında yeni sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendirmek için alternatif tüm yolları deneyebileceğini de belirtmiştir.
F – 35 ve S – 400 meselesinin önümüzdeki dönemlerde de birçok önemli tartışmaya neden olacağı düşünülmektedir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son açıklamalarının ardından Türkiye’nin Rusya’nın teklifine yeşil ışık yakması ABD’nin konuya ilişkin yakın zamanda açıklama yapacağı iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
|İmsak
|03:48
|Güneş
|05:33
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:17
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0