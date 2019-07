S-400'ler için Türkiye'de kurulan 1.Filo'nun "Oğuz" Detaylı Arması

Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan Türkiye’ye ilk grup teslimatı gerçekleştirilen S – 400 Füze Savunma Sistemi için kullanılacak armalar, S – 400 Füze Savunma Alay Komutanlığı tarafından açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren S – 400 Füze Savunma Sistemi , Türkiye’de görev yapacağı süre boyunca belirlenen bu armayı kullanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri için daha önce birçok farklı armanın tasarımını da gerçekleştiren Ömer Erkmen tarafından hazırlanan yeni armada, Orta Asya Türk geleneğine ait semboller dikkat çekiyor. At üzerinde ok atan Türk savaşçı figürünün yer aldığı arma S – 400’ler tarafından kullanılacak.

Türkiye’nin savunma sanayisinde attığı en önemli adımlardan biri olan S – 400 anlaşması uzun zamandır tüm dünyada tartışmalara neden olmuştu. S – 400’lerin ilk teslimatının gerçekleştirilmesinin ardından tasarlanan bu yeni arma, yapılan tüm bu tartışmalara da adeta bir cevap niteliğindedir.

. S – 400’lerin yeni arması

S – 400’ler İçin Tasarlanan Armaların Detayları!

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen S – 400 Füze Savunma Sistemi’nin 2020 yılına kadar tam aktif olarak kullanılması beklenmektedir. 1. Filo’ya özel tasarlanan armanın önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanması beklenmektediriçinde birçok farklı detayı da barındırmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet yürüten tüm birimler için farklı semboller ve armalar kullanılmaktadır. Özellikle Türk Hava Kuvvetlerine ait filoların sahip olduğu özel tasarım armalar her dönem dikkat çekmiştir. S – 400 Füze Savunma Sistemleri içinde Ömer Erkmen tarafından tasarlanan yeni arma içinde birçok mesajı barındırmaktadır.

Türk Hava Kuvvetleri filoları için daha önce birçok farklı armanın tasarımını gerçekleştiren Ömer Erkmen, S – 400’ler için tasarladığı armada Orta Asya Türk motiflerini kullanmayı tercih etmiştir.

S-400'lere özel arma: Oğuz savaşçısı

Zafer 1’ini S – 400 Filo yazılı armada ; şaha kalkmış bir atın özerinde havaya doğru ok fırlatan bir oğuz savaşçısı yer almaktadır. Tasarlanan armada at ve savaşçının yanı sıra Türk Bayrağı da armanın üzerinde yer almaktadır. S – 400’ler için özel tasarlanan arma üzerindeki tüm detaylar farklı bir anlam taşımaktadır. Özellikle oğuz savaşçısı olduğu düşünülen askerin, şaha kalkmış bir at üzerine havaya doğru ok fırlatması, S – 400’leri temsil eden önemli bir detaydır.

S-400 arması belli oldu: At sırtında ok atan Oğuz savaşçısı

Türk Hava Kuvvetleri’nin bir geleneği olan arma geleneği S – 400 1’inci Filo’sunda önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağı düşünülmektedir. Bu yılın Kasım ayına kadar tüm teslimatlarının gerçekleştirilmesi hedeflenen S – 400 Füze Savunma Sistemleri, 2020 yılının Nisan ve Mayıs ayı içinde tüm yurtta göreve başlaması beklenmektedir.