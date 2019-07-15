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S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sekizinci uçak bugün Ankara’ya indi.
Gündem 15.07.2019, 10:17 15.07.2019, 10:30 Emir Yılmaz
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara’ya iniş yaptı.
12 Temmuz’da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda sekiz uçak Türkiye’ye gelmiş oldu. Sabah saatlerinde Ankara Mürted Hava Üssü’ne iniş yapan uçaktaki malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.
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