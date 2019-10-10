Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2019
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği
Kara harekatı başladı, Komandolarımız Fırat'ın doğusunda
YPG/PKK evlerden saldırıyor!
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

Sabah Namazında Tüm Türkiye'de Fetih Suresi Okundu!

Barış Pınarı Harekatı'ndan zaferle çıkılabilmesi için tüm Türkiye'de sabah namazında Fetih Suresi okundu. TBMM Başkanı Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'da Ankara Hacı Bayram Camisi'ne gelerek dua etti.

Gündem 10.10.2019, 09:00 10.10.2019, 09:03 Billdrt
Sabah Namazında Tüm Türkiye'de Fetih Suresi Okundu!
banner63

Sabah namazının öncesinde okunan Fetih Suresi'nin sonrasında tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Kılınan namaz sonrasında da eller Mehmetçik için semaya dua etmeye kalktı.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştirilen programa ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yüzlerce vatandaş katılım gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Camisi'nde okunan dua sonrasında sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan mehmetçik için eller semaya kalktı ve zafer duası edildi. Vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için kahraman Türk ordusunun, güvenlik güçlerinin harekatının hayırlı olması Allah'tan dilendi. 

Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@