Sabah Namazında Tüm Türkiye'de Fetih Suresi Okundu!
Barış Pınarı Harekatı'ndan zaferle çıkılabilmesi için tüm Türkiye'de sabah namazında Fetih Suresi okundu. TBMM Başkanı Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'da Ankara Hacı Bayram Camisi'ne gelerek dua etti.
Sabah namazının öncesinde okunan Fetih Suresi'nin sonrasında tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Kılınan namaz sonrasında da eller Mehmetçik için semaya dua etmeye kalktı.
Hacı Bayram Camisi'nde okunan dua sonrasında sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan mehmetçik için eller semaya kalktı ve zafer duası edildi. Vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için kahraman Türk ordusunun, güvenlik güçlerinin harekatının hayırlı olması Allah'tan dilendi.
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