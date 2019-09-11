Sancaktepe'deki Kadın Cinayetinin Şüphelisi: Oğlu!
Sancaktepe'de bir kadın evinde ölü bulundu. Olaya yönelik şüpheli tespiti yapıldı. Cinayet şüphelisi olarak aranan isim Naciye Torunoğlu isimli kadının uyuşturucu madde bağımlısı olan oğlu.
Söz konusu olay Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Saat akşam 21.30 civarına yaşanan olayda yapılan iddialara göre 57 yaşındaki talihsiz kadının anne ve babası polis ekiplerini bilgilendirdi.
Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Naciye Torunoğlu'nun evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören polis ekipleri durumu hemen sağlık ekipleriyle paylaştı. Olay yerine gelen ağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında Naciye Torunoğlu'nun cenazesi, İBB'ye ait cenaze aracıyla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin götürüldüğü anda Torunoğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şüpheli: Oğlu
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, komşular ve yakınlardan bilgi aldı. Alınan bilgilere göre Torunoğlu'nun madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu 2 gündür eve gelmiyor. İki oğlu ve bir kızı bulunduğu, eşi ve bir oğlunun da Aydın'da inşaat işleriyle uğraştığı Torunoğlu'nun oğlunun kendisinden sürekli para istediği ve her gün kavga ettikleri söylendi. Olaya yönelik soruşturmada cinayet şüphelisi talihsiz kadının oğlu.
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