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Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Taciz: Linç Edeceklerdi!

Şanlıurfa'da mendil satmakta olan küçük kızı sokak arasında taciz etmek istediği esnada yakalandığı iddia edilen bir şahıs çevredekiler tarafından dövülerek polise teslim edildi.

Gündem 30.08.2019, 11:33 Billdrt
Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Taciz: Linç Edeceklerdi!
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Şanlıurfa Bahçehlievler Mahallesi'nde yaşanan söz konusu olayda yapılan iddialara göre henüz ismi açıklanmayan bir kişi, sokakta mendil satmakta olan 12 yaşındaki kız çocuğuna sokak arasında tacizde bulundu. Durumun farkına varan mahalle sakinleri ise linç etmek istedi. Döverek polise teslim ettiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı ve karakola götürdü. Küçük kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

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