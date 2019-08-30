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Şanlıurfa'da Küçük Çocuğa Taciz: Linç Edeceklerdi!
Şanlıurfa'da mendil satmakta olan küçük kızı sokak arasında taciz etmek istediği esnada yakalandığı iddia edilen bir şahıs çevredekiler tarafından dövülerek polise teslim edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı ve karakola götürdü. Küçük kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.
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