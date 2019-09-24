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Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu!

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucunda şehit olan 2 askerimizden Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, Kocaeli Gölçük ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem 24.09.2019, 15:47 24.09.2019, 16:04 Billdrt
Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gözyaşları Sel Oldu!

Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morgundan teslim alınan şehidimizin cansız bedeni, Değirmendere Mahallesi'nde yer alan baba ocağına getirildi. Evin önünde helallik alında. Ardından ise şehit Tantürk'ün cenazesi Değirmendere Merkez Cami'ye getirildi.

Öğle vakti gerçekleştirilen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Koaceli Milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ile diğer ilgililer katılım gerçekleştirdi.

Cenaze namazı sonrasında şehidimizin cansız bedeni askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğiyle top arabasına yerleştirildi. Bu esnada baba İsmail Tantürk ve Ağabey Sait Gökhan Tantürk şehidin tabutundan elini çekmeden yürüdü. Cenaze aracının hareket ettiği esnada şehit babasının el salladığı görüldü.

Törene katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla terörü lanetledi. Şehidimizin cenazesi, Değirmendere Mezarlığı'nda yer alan şehitliğe defnedildi. 

#ırak #Gölcük Belediyesi
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