Şehit Askerimizin Cansız Bedeni Konya'ya Getirildi!

23 yaşındaki şehidimizin Konya Havalimanı'nda bulunan yakınları ve yetkililer cansız bedeni karşıladılar. Şehidin Türk bayrağına sarılı olan tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına bindirildi. Bu esnada şehidin nişanlısı tabutun yanına gelerek gözyaşları içerisinde "ben onun selasını mı dinleyecektim? Yasin değildir o." dedi.

Ardından şehidin naaşı, cenaze aracına yerleştirilerek merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'nde yer alan babaevine indirildi. Eve gelen şehit yakınları aileyi teskin etmek için uğraştılar. Şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Henüz 8 aylık asker olduğu bilgisine ulaşılan Yasin Sarı'nın 8 ay önce nişanlandığı öğrenildi.