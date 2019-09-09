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Şehit Askerimizin Cansız Bedeni Konya'ya Getirildi!
Hakkari Çukurca'da el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda hayata gözlerini yuman Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cansız bedeni memleketi Konya'da yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.
23 yaşındaki şehidimizin Konya Havalimanı'nda bulunan yakınları ve yetkililer cansız bedeni karşıladılar. Şehidin Türk bayrağına sarılı olan tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına bindirildi. Bu esnada şehidin nişanlısı tabutun yanına gelerek gözyaşları içerisinde "ben onun selasını mı dinleyecektim? Yasin değildir o." dedi.
Henüz 8 aylık asker olduğu bilgisine ulaşılan Yasin Sarı'nın 8 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
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