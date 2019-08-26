Şehit Aslan'a Son Veda!

Irak'ın kuzey bölgesinde devam etmekte olan Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Aslan'ın, Osmani Devlet Hastanesi ek binası morghundan alınan Türk bayrağına sarılmış olan tabutu, helallik alınması için Uzanbanı Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasıyla birlikte, şehit Aslan'ın cansız bedeni, silah arkadaşlarının omuzlarına yüklenerek cenaze namazının kılınacak olduğu camiye getirildi.

Kahraman şehidimiz Aslan'ın babası Mehmet ve Annesi Sultan Aslan, tören sırasında ayakta durmakta zorluk çekti ve oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak üzüntülerini yaşadılar.

Baba Aslan, teröre tepki gösterdi ve Vatan sağ olsun dedi. "Şehit babası oldum ona seviniyorum. Şehit babası oldum, ne ağlayacağım" diyen Aslan herkesi gözyaşına boğdu. Cumhurbaşkan ıErdoğan'ın izin verdiği takdirde kendisinin oğlunun silahını alıp görev yapmak istediğini ifade etti.

Tek oğlu olduğunu söyleyen Aslan, bir oğlu daha olsa onu da seve seve TSK'ya göndereceğini belirterek, kendisinin arkasında devleti olduğunu, itlerin arkasında ise kimin olduğunun belli bile olmadığını aktardı.

Evli olan şehidin cansız bedeni, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazla birlikte Çamiçi Mezarlığı'na defnedildi. Bu esnada törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılım gerçekleştiren vatandaşlar ise bir an olsun susmayarak sürekli slogan attılar. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyen vatandaşlar tüyleri diken diken etti.

Cenaze töreninde başta şehidin ailesi ve yakınları katılım gerçekleştirdi. Ardından ise Adalet Bakanı yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valkisi Ömer Faruk Coşkun, birkaç milletvekili, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve kent prokolüyle binlerce vatandaş katılım gerçekleştirdi.