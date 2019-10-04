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Şehitlere Küfür Eden Şüpheli Yakalandı!

Sosyal medyada büyük bir hızla yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı birçok söylemde bulunan şahıs yakalandı.

Gündem 04.10.2019, 09:11 04.10.2019, 09:34 Billdrt
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimiz, dini ve milli değerlerimize küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir video paylaşmasının ardından kimlik tespiti gerçekleştirdi ve ardından yakaladı.

"Kralınız Gelse ALAMAZ"

Şahıs videoda, "beni kralınız gelse alamaz" söyleminde bulunmuştu. Paylaşım kısa süre içerisinde şahsın yakalanması için milyonlara ulaştı.

Sarıyer'de Bulundu

Videodaki şahsın İnternet adresinden kim olduğunu tespit eden ekipler, yaşının küçük olması sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 18 yaşında dahi olmayan şahsı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde yer alan evinde yakaladı ve gözaltına aldı. 

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