Şehrin Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu ilçesinde 42 yaşındaki Melike Baştürk ve birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Salih Durmuş, sokakta yürüdüğü esnada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Salih Durmuş kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

12 Boş Kovan

Söz konusu olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta yaşandı. Yapılan iddialara göre, birlikte ikamet etmekte olan Salih Durmuş ve Melike Baştürk, market alışverişinin ardından evlerine döndükleri esnada sokak ortasında arkalarından yaklaşan bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Salih Durmuş ve Melike Baştürk'ün vücuduna çok sayıda mermi saplandı ve kanlar içerisinde yeğe yığıldılar. Saldıran ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda 12 boş kovana rastladı. Güvenlik kameralarına yansıyan, saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için büyük bir çalışma başlatıldıç