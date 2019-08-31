Son Dakika
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
Yurtta hava durumu - 31 Ağustos 2019
Okul masrafları kredi başvurularına yönelimi arttırdı
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damada çifte müebbet talebi
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Şehrin Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet yaşandı. Bir çift elinde poşetlerle evine yürürken saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Gündem 31.08.2019, 10:48 Billdrt
Şehrin Göbeğinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu ilçesinde 42 yaşındaki Melike Baştürk ve birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Salih Durmuş, sokakta yürüdüğü esnada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Salih Durmuş kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. 

Söz konusu olay, Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta yaşandı. Yapılan iddialara göre, birlikte ikamet etmekte olan Salih Durmuş ve Melike Baştürk, market alışverişinin ardından evlerine döndükleri esnada sokak ortasında arkalarından yaklaşan bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Salih Durmuş ve Melike Baştürk'ün vücuduna çok sayıda mermi saplandı ve kanlar içerisinde yeğe yığıldılar. Saldıran ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

12 Boş Kovan

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda 12 boş kovana rastladı. Güvenlik kameralarına yansıyan, saldırıyı düzenledikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için büyük bir çalışma başlatıldıç

Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@