Selahattin Demirtaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi!

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinden tahliye kararı çıktı. Demirtaş, tutuklu yargılanmakta olduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında tahliye kararı çıkarıldı.

Cezaevinden Çıkamayacak

Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmiş olsa da, başka bir davadan kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.