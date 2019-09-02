Son Dakika
PANKOBİRLİK’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı
Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı
Günün özeti - 02 Eylül 2019
El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Serbest piyasada altın fiyatları
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
Demirtaş’a bir davadan tahliye

Selahattin Demirtaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinde tahliye kararı çıktı. Demirtaş hakkında farklı bir davada 4 yıl 9 ay hüküm bulunması sebebiyle cezaevinden çıkamadığı bilgisi paylaşıldı.

Gündem 02.09.2019, 16:57 02.09.2019, 17:34 Billdrt
Selahattin Demirtaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi!

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinden tahliye kararı çıktı. Demirtaş, tutuklu yargılanmakta olduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında tahliye kararı çıkarıldı.

Cezaevinden Çıkamayacak

Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmiş olsa da, başka bir davadan kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

#tahliye #Selahattin Demirtaş
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@