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Selahattin Demirtaş Hakkında Tahliye Kararı Verildi!
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinde tahliye kararı çıktı. Demirtaş hakkında farklı bir davada 4 yıl 9 ay hüküm bulunması sebebiyle cezaevinden çıkamadığı bilgisi paylaşıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davalardan birinden tahliye kararı çıktı. Demirtaş, tutuklu yargılanmakta olduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında tahliye kararı çıkarıldı.