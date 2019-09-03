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Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Açıklama Yaptı! Cezaevinden Çıkabilir...

Örgüt kurma suçlamasıyla 142 yıl hapsi istenen Selahattin Demirtaş, bu davadan tahliye edildi fakat farklı bir davada örgüt propagandası suçlamasıyla 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle cezaevinden çıkamadı.

Gündem 03.09.2019, 13:50 03.09.2019, 14:34 Billdrt
Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Açıklama Yaptı! Cezaevinden Çıkabilir...

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt kurma suçlamasından 142 yıl hapsi istenen ve dünkü duruşmada tahliye kararı verilen Demirtaş cezaevinden çıkamadı. Çünkü daha önceden kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söz konusu dava sebebiyle Türkiye'yi mahkum ettiği günlerde tahliye kararı altına imza atmayan mahkeme, Demirtaş dosyasının ele alınacağı 18 Eylül tarihi öncesinde tahliyesine karar verdi. Geçen sürede farklı bir dava sebebiyle kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş cezaevinden çıkamadı.

Cezaevinden Çıkabilir

Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olarak geçirdiği 2 yıl 10 aylık süre, eğer Yargıtay içtihatları doğrultusunda hükümlü olarak bulunduğu cezasından düşerse, Demirtaş cezaevinden çıkabilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanmış ve uzun süredir gündemde olan paket de yine Demirtaş için cezaevinden çıkma yolu oluyor. 

#cezaevi #avukat #Selahattin Demirtaş
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