Sevgilisini Öldüren 70 Yaşındaki Adama Müebbet...

Develi ilçesinde ikamet eden Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki 2 kızını okula gönderdikten sonra kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen sır perdesi bir türlü aralanamayan cinayetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri birkaç ay önce özel olarak çalışmaya başladı.

Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla ikamet eden Saliha Toker'in en son Kayseri'de ikamet eden ve o sıralar 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü tespit edildi. Olayla ilgili Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Toker gözaltına alındı.

Saliha Toker ile o zamanlar ilişki yaadığını, kadının kendisine hamile olduğunu söylemesi üzerine Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü itiraf eden Hasan Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.