Flaş HaberÇanakkale’de 105 mülteci yakalandı
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Sevgilisini Öldüren 70 Yaşındaki Adama Müebbet...
Kayseri'de bundan 13 yıl önce ortadan kaybolan 32 yaşındaki Saliha Toker'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 70 yaşındaki Hasan Bulut hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Develi ilçesinde ikamet eden Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki 2 kızını okula gönderdikten sonra kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen sır perdesi bir türlü aralanamayan cinayetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri birkaç ay önce özel olarak çalışmaya başladı.
Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla ikamet eden Saliha Toker'in en son Kayseri'de ikamet eden ve o sıralar 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü tespit edildi. Olayla ilgili Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Toker gözaltına alındı.
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