Son Dakika
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kabusa dönen orman yangını söndürüldü
Bugün Neler Yaşandı, 13.07.2019 2019 Günün Özeti

Sinan Ateş Kimdir? Dr.Sinan Ateş Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisinin en önemli alt teşkilatı olan Ülkü Ocakları, Türk siyasi tarihi içinde her dönemde önemli bir noktada durmaktadır

Gündem 15.07.2019, 13:33 16.07.2019, 02:39 Emir Yılmaz
Sinan Ateş Kimdir? Dr.Sinan Ateş Haberleri

Sinan Ateş Kimdir?

9 Ocak 2019 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıldönümünde seçilen Sinan ateş, Türkiye genelinde, Milliyetçi hareket Partisi bünyesinde hizmet veren, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı görevine getirildi. Milliyetçi Hareket Partisinin en önemli alt teşkilatı olan Ülkü Ocakları, Türk siyasi tarihi içinde her dönemde önemli bir noktada durmaktadır.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevine getirilen Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde yetişmiş ve Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıl dönümünde Devlet Bahçeli’nin seçimiyle, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına getirilmiştir. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüten, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un görevi bırakmasının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla Sinan Ateş getirilmiştir.

1984 doğumlu olan Sinan Ateş, Ülkü Ocakları il teşkilatlarında çeşitli kademelerde bulunmuş ve bu görevleri boyunca başarılı bir faaliyet yürütmüştür. Kısa süre içinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin dikkatini çeken Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilerek hizmetlerine başlamıştır.

2000 ve 2002 yılları arasında Ülkü Ocakları Lise Başkanlığı görevleriyle çalışmalara başlayan Sinan Ateş, liseden sonra üniversite yıllarında da Ülkü Ocaklarının üniversite başkanlığı görevlerini ifa etmiştir. Kısa sürede çalışmalarıyla dikkat çeken Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığına yükselmiş ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına getirilmiştir. Uzun süre Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını yapan Sinan Ateş, gelecek dönemde Milliyetçi Hareket Partisi içine önemli görevlere yükselmesi beklenmektedir.

Sinan Ateş’in Eğitim ve Siyasi Hayatı

Gençlik yıllarından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocaklarında aktif görev alan Sinan Ateş, Şubat ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

1984 Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde dünyaya gelen Sinan Ateş, ilk ve ortaokulu Bursa’da okumuştur. Lise öğrenimi sırasında Ülkü Ocakları Bursa Lise Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş, üniversite eğitimi için Ankara’ya taşınmıştır. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuduğu yıllarda Ülkü Ocakları üniversite başkanlığı görevini yürütmüştür. Kısa sürede başarılı bir çalışma ortaya koyan Sinan ateş, 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Başkan Yardımcısı olmuştur. Bu görevinin ardından 2005 ve 2006 yıllarında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Sinan Ateş, 2007 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını da yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un uzun süre yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından ayrılmasının ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının Genel Başkanlığına Sinan Ateş getirilmiştir. Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Ülkü ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına gelmiştir. 9 Şubat 2019 tarihinden itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2002 ve 2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden mezun olan Sinan Ateş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 ve 2018 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktora eğitimini de başarıyla tamamlamıştır.

Bursa’da lise öğrenimi gördüğü sırada Ülkü Ocaklarında farklı kademelerde görevler alan Sinan Ateş, Bursa Ülkü Ocaklarında yetişmiştir. Kısa sürede Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi tarafından fark edilen Sinan Ateş, Ülkü Ocakları bünyesinde birçok farklı görevlerde bulunmuş ve son yapılan değişiklikle birlikte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Sinan Ateş’in Ülkü Ocaklarındaki Görevleri   

Ülkü Ocakları Genel başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilmeden önce birçok farklı görevlerde çalışmalarda bulunmuştur. Bursa Ülkü Ocakları Lise Başkanlığından itibaren, yerel düzeyde Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi serüveni, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığında noktalanmıştır.

2000 ve 2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları Lise Başkanlığı ile Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Sinan Ateş, Ülkü Ocaklarında ilk faaliyetine başlamıştır. Üniversite öğrenimi için Ankara’ya giden Sinan Ateş, üniversite dönemi boyunca da Ülkü Ocaklarından ayrılmamış ve faaliyetlerine devam etmiştir.

2002 ve 2003 yılları arasında Ülkü Ocakları, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Başkanlığı görevine getirilen Sinan Ateş, lisans eğitimi boyunca birçok farklı faaliyette bulunmuş Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde sayısız etkinliğe imza atmıştır. Ülkü Ocakları Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığından sonra 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcısı olarak Ülkü Ocaklarında faaliyetlerine devam etmiştir.

Ülkü Ocaklarında yürüttüğü faaliyetler ve önemli çalışmaların ardından 2005 ve 2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Sinan Ateş, 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını yapmıştır. 9 Ocak 2019 tarihinden itibaren Ülkü Ocakları Genel başkanlığını görevini üstlenen Sinan Ateş’in gelecek yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde hizmet vermesi beklenmektedir.  

#Sinan Ateş Kimdir #Sinan Ateş nerelidir #Ülkü Ocakları başkanı #mhp #sinan ateş kimdir mhp #dr sinan ateş kimdir #Sinan Ateş Haberleri
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Temmuz 2019
İmsak 03:36
Güneş 05:26
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:23
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@