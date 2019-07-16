Sinan Ateş Kimdir? Dr.Sinan Ateş Haberleri

Sinan Ateş Kimdir?

9 Ocak 2019 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıldönümünde seçilen Sinan ateş, Türkiye genelinde, Milliyetçi hareket Partisi bünyesinde hizmet veren, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı görevine getirildi. Milliyetçi Hareket Partisinin en önemli alt teşkilatı olan Ülkü Ocakları, Türk siyasi tarihi içinde her dönemde önemli bir noktada durmaktadır.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevine getirilen Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde yetişmiş ve Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıl dönümünde Devlet Bahçeli’nin seçimiyle, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına getirilmiştir. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüten, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un görevi bırakmasının ardından, Milli yetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla Sinan Ateş getirilmiştir.

1984 doğumlu olan Sinan Ateş, Ülkü Ocakları il teşkilatlarında çeşitli kademelerde bulunmuş ve bu görevleri boyunca başarılı bir faaliyet yürütmüştür. Kısa süre içinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin dikkatini çeken Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilerek hizmetlerine başlamıştır.

2000 ve 2002 yılları arasında Ülkü Ocakları Lise Başkanlığı görevleriyle çalışmalara başlayan Sinan Ateş, liseden sonra üniversite yıllarında da Ülkü Ocaklarının üniversite başkanlığı görevlerini ifa etmiştir. Kısa sürede çalışmalarıyla dikkat çeken Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığına yükselmiş ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına getirilmiştir. Uzun süre Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını yapan Sinan Ateş, gelecek dönemde Milliyetçi Hareket Partisi içine önemli görevlere yükselmesi beklenmektedir.

Sinan Ateş’in Eğitim ve Siyasi Hayatı

Gençlik yıllarından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocaklarında aktif görev alan Sinan Ateş, Şubat ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

1984 Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde dünyaya gelen Sinan Ateş, ilk ve ortaokulu Bursa’da okumuştur. Lise öğrenimi sırasında Ülkü Ocakları Bursa Lise Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş, üniversite eğitimi için Ankara’ya taşınmıştır. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuduğu yıllarda Ülkü Ocakları üniversite başkanlığı görevini yürütmüştür. Kısa sürede başarılı bir çalışma ortaya koyan Sinan ateş, 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Başkan Yardımcısı olmuştur. Bu görevinin ardından 2005 ve 2006 yıllarında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Sinan Ateş, 2007 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığını da yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un uzun süre yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından ayrılmasının ardından, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının Genel Başkanlığına Sinan Ateş getirilmiştir. Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıl dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Ülkü ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına gelmiştir. 9 Şubat 2019 tarihinden itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2002 ve 2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden mezun olan Sinan Ateş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 ve 2018 yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktora eğitimini de başarıyla tamamlamıştır.

Bursa’da lise öğrenimi gördüğü sırada Ülkü Ocaklarında farklı kademelerde görevler alan Sinan Ateş, Bursa Ülkü Ocaklarında yetişmiştir. Kısa sürede Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi tarafından fark edilen Sinan Ateş, Ülkü Ocakları bünyesinde birçok farklı görevlerde bulunmuş ve son yapılan değişiklikle birlikte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Sinan Ateş’in Ülkü Ocaklarındaki Görevleri

Ülkü Ocakları Genel başkanı Sinan Ateş , Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirilmeden önce birçok farklı görevlerde çalışmalarda bulunmuştur. Bursa Ülkü Ocakları Lise Başkanlığından itibaren, yerel düzeyde Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi serüveni, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığında noktalanmıştır.

2000 ve 2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları Lise Başkanlığı ile Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Sinan Ateş, Ülkü Ocaklarında ilk faaliyetine başlamıştır. Üniversite öğrenimi için Ankara’ya giden Sinan Ateş, üniversite dönemi boyunca da Ülkü Ocaklarından ayrılmamış ve faaliyetlerine devam etmiştir.

2002 ve 2003 yılları arasında Ülkü Ocakları, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Başkanlığı görevine getirilen Sinan Ateş, lisans eğitimi boyunca birçok farklı faaliyette bulunmuş Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde sayısız etkinliğe imza atmıştır. Ülkü Ocakları Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığından sonra 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcısı olarak Ülkü Ocaklarında faaliyetlerine devam etmiştir.