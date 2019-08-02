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Şırnak kırsalında hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma...

Gündem 02.08.2019, 06:48 02.08.2019, 14:04
Şırnak kırsalında hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber: ANKARA, ()

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