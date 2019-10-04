Sırrı Süreyya Önder Hakkında Tahliye Kararı Verildi!
Sırrı Süreyya Önder için hak ihlali kararı vererek tahliye talebine bulunan Anayasa Mahkemesi'nin çağrısına uyan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Önder'in tahliye edilmesine karar verdi.
2013 yılında Nevruz etkinliğinde yapmış olduğu konuşmasında Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında AYM tarafından "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararı çıktı.
Karar sonrasında cezaevinde yer alan ve dün serbest bırakılması beklentiler arasında yer alan Önder tahliye edilmemişti. Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesiyle birlikte Önder hakkında tahliye kararı verildi. Karar cezaevine iletildi.
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