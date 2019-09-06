Şok Eden Olay: Tartıştığı Kişinin Kulağını Kopardı!

Samsun Atakum'da iki kişi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda şahsın kulağını ısırarak koparan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışmanın şiddetinin artarak kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E. isimli şahıs Ömer C.'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.

Tedavisi Devam Ediyor

Adli Kontrol Şartıyla Serbest

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üiversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan şahsın yaralı kurağının yerine dikilemediği, tedavisinin ise devam etmekte olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sanık, Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.