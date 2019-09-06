Flaş HaberKaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar
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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Şok Eden Olay: Tartıştığı Kişinin Kulağını Kopardı!
Samsun'da tartışığı kişinin kulağını ısırarak koparan bir şahıs gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sanık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Samsun Atakum'da iki kişi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda şahsın kulağını ısırarak koparan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartışmanın şiddetinin artarak kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E. isimli şahıs Ömer C.'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.
Tedavisi Devam Ediyor
Adli Kontrol Şartıyla Serbest
Polis ekiplerince gözaltına alınan sanık, Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
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