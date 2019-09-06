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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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Şok Eden Olay: Tartıştığı Kişinin Kulağını Kopardı!

Samsun'da tartışığı kişinin kulağını ısırarak koparan bir şahıs gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sanık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gündem 06.09.2019, 16:48 Billdrt
Şok Eden Olay: Tartıştığı Kişinin Kulağını Kopardı!

Samsun Atakum'da iki kişi arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda şahsın kulağını ısırarak koparan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışmanın şiddetinin artarak kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E. isimli şahıs Ömer C.'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.

Tedavisi Devam Ediyor

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üiversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan şahsın yaralı kurağının yerine dikilemediği, tedavisinin ise devam etmekte olduğu bildirildi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Polis ekiplerince gözaltına alınan sanık, Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

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