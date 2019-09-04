Şok Eden Tablo: 31 Günde 49 Kadın Cinayeti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız isimli Platform tarafından paylaşılan verilere göre Ağustos ayında işlenen kadın cinayetlerinin 7'si şüpheli ölüm olarak kaydedildi. 29 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilemediği, 3'ünün ekonomik sebeplerden öldürüldüğü, 10'unun boşanmak istediğinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ağustos ayında hayata gözlerini yuman ve cinayet kurbanı olan 49 kadının 8'i'nin henüz kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken, 14'ü eşleri, 8'i tanıdıkları ya da akrabaları, 7'si evli olmadan birlikte olduğu erkek, 3'ü eski erkek arkadaşı veya boşandığı eski eşi, 2'si babası, 2'si kardeşi, 2'si oğlu ve 1'de üvey oğlu tarafından öldürüldü.

25 kadın ateşli silahlarla öldürülürken, 12 kadın kesici aletlerle, 3'ü düşerek, 2'si boğularak, 1'i darp edilerek, 1'i ilaçla, 1'i de sert bir cisim kullanılarak öldürüldü. Kadınlardan 4 tanesinin ise henüz nasıl öldürüldüğünün tespiti yapılmadı.

Kadınlaroın 26'sı evlerinde, 2'si yol ortasında, 2'si hastanede, 1'i işyerinde, 1'i kafede, 1'i eğlence mekanında, 1'i parkta, 1'i arabada ve 6'sı sokakta öldürüldü. Öldürülen kadınların cansız bedenlerinin ise 1'i baraj gölünde diğeri ise arazide bulundu. Henüz 6 kadının nerede olduğu tespit edilemedi.