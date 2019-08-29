Sokak Köpeğini Canice Katlettiler!

Söz konusu olay, Konyaaltı ilçesinde yer alan Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta yaşandı. Bir soka köpeği, henüz kimlik tespiti yapılamayan kişi veya kişiler tarafından bıçakla canice öldürüldü. Köpeğin cesedini görenler ise durumu hemen polis ekipleriyle paylaştı. Yapılan inceleme sonucunda köpeğe ilk olarak tahtayla vurulduğu, işkence yapıldığı ve ardından birçok yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü tespit edildi.

Kişi veya kişilerin olayda kullandıkları bıçak ve tahtanın köpeğin üzerine bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkenceyle öldürülmesi karşısında tüyleri diken diken olan hayvanseverler, olayı gerçekleştirenlerin en kısa zamanda yakalanarak hakkında cezai işlem başlatılmasını talep etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.