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Sokak Köpeğini Canice Katlettiler!
Antalya'da bir sokak köpeği canice katledildi. Köpeği öldüren kişiler kullandıkları bıçağı da cesedin üzerine koydular.
Söz konusu olay, Konyaaltı ilçesinde yer alan Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta yaşandı. Bir soka köpeği, henüz kimlik tespiti yapılamayan kişi veya kişiler tarafından bıçakla canice öldürüldü. Köpeğin cesedini görenler ise durumu hemen polis ekipleriyle paylaştı. Yapılan inceleme sonucunda köpeğe ilk olarak tahtayla vurulduğu, işkence yapıldığı ve ardından birçok yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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