Sokakları Temizleyerek 2 Çocuğa Burs Veren Temizlik Görevlisi Alkışlandı!

Ret Mahallesi'nde ailesinden kalan evde tek başına ikamet eden Abdurrahman Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken bundan 8 yıl önce Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. Yılmaz, 2018 yılında bir ailenin ilkokula giden 2 çocuğu için aylık 400 TL burs vermeye başladı.

Her gün sabah erken saatlerde uyanarak şehir merkezindeki sokakları temizleyen Abdurrahman Yılmaz, alın teriyle ve emeğiyle kazandığı 2.400 TL ile bu yıl ki, eğitim öğretim yılında da burs veriyor.

Abdurrahman Yılmaz, okumayı çok istediğini fakat maddi imkanlar doğrultusunda ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını anlattı. Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıp simit sattığını açıklayan Yılmaz, kendisinin bir kalem ve defter için neler çektiğini bildiğini anlattı.

Çocukların kendisini tanıdığını dile getiren Yılmaz, fakat kendilerine burs verdiğini bilmediklerini söyledi. Bilmelerini istemediklerini de ifade eden Yılmaz, onların başarısıyla sevindiğini ifade ederek, o çocukların geleceğin nesilleri olduğunu; onların okuma ve yazma azmiyle yanıp tutuştuğunu; mum ışığı altında çalışıp doktor, mühendis çıkan çocuklar olduğunu vurguladı.

Maddi durumu yeterli olduğu sürece burs vermeye devam edeceğini açıklayan Yılmaz, Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşayabilmesi için arkadaşlarıyla çalıştıklarını ifade etti.