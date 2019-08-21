Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Ankara’nın Kazan ilçesi yakınlarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 km derinliğinde saat 22:11 civarında meydana geldiği belirtildi. Ankara’da sabah meydana gelen başka bir deprem de 3,4 büyüklüğündeydi.

Kandilli rasathanesinin son dakika bilgisine göre Ankara Kazan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler Nasıl Oluşur?

Depremlerin oluşması

, aslında milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar sonucunda oluşan depremler, yer yüzünde şiddetli sarsıntılara sebep olmaktadır. Levhaların kademeli hareketinden doğan bu sarsıntılar aynı zamanda yeni bir fay da oluşturabilmektedir. Çevredeki kaya kütlelerinin yapmış olduğu titreşimler sebebiyle fay boyunca çok büyük bir enerji açığa çıkar. Çıkan bu enerji açığı aynı zamanda depremin de merkezi olmaktadır.

Fay Nerede Bulunur?

Birçok fay hattının bulunduğu yer olan litosfer, her daim bir tetiklenme içerisindedir. Yer altında her zaman bir hareketlenme bulunsa da bunların hepsi yer yüzünde aynı anda ulaşmaz. Hatta bazı fay hatlarında meydana gelen hareketlenmelerin birçoğu yeryüzünde hissedilmemektedir. Fay hareketlerinin büyük bir kısmı levha sınırlarında meydana gelmektedir. Bunun en büyük sebebi hareket eden levhaların sıkıştırmasıyla gerilme birikimlerinin en yüksek olduğu yerler olmasından kaynaklıdır. Bu hareketlenmeler ani depremlere ve sarsıntılara sebep olabildiği gibi kademeli bir şekilde de ilerleyebilmektedir. Bu yüzden fayların etkin olduğu bu alanlar etkin fay kuşağı adı verilir.