Son dakika Haber: MSB, öldürülen terörist sayısını açıkladı

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.