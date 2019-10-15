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Son dakika Haber: MSB, öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Gündem 14.10.2019, 21:23 14.10.2019, 23:21 ilan kaba
Son dakika Haber: MSB, öldürülen terörist sayısını açıkladı

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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