Son Depremler! Nerede Kaç Şiddetinde Deprem Oldu?

Çankırı'da meydana gelen deprem Ankara başta olmak üzere birçok şehirden hissedildi. Bugün sabah ve öğlen saatlerinde büyüklükleri sırasıyla 4.7, 4.8 ve 4.3. olan 3 farklı deprem yaşandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen söz konusu depremler halkı oldukça korkuttu.

Ankara ile birlikte onlarca şehirden hissedilen bu deprem sonrası vatandaşlar Türkiye'de yaşanan son depremleri araştırmaya başladı İşte Türkiye'de bugün meydana gelen depremler: