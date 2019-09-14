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Son Depremler! Nerede Kaç Şiddetinde Deprem Oldu?

Çankırı Çerkeş ilçesinde bugün meydana gelen 3 farklı deprem halkı oldukça korkuttu. Bir gün içerisinde 3 deprem meydana geldiği söylenirken, bugün 28 adet deprem yaşandığı ortaya çıktı.

Gündem 14.09.2019, 16:17 Billdrt
Son Depremler! Nerede Kaç Şiddetinde Deprem Oldu?

Çankırı'da meydana gelen deprem Ankara başta olmak üzere birçok şehirden hissedildi. Bugün sabah ve öğlen saatlerinde büyüklükleri sırasıyla 4.7, 4.8 ve 4.3. olan 3 farklı deprem yaşandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen söz konusu depremler halkı oldukça korkuttu.

Ankara ile birlikte onlarca şehirden hissedilen bu deprem sonrası vatandaşlar Türkiye'de yaşanan son depremleri araştırmaya başladı İşte Türkiye'de bugün meydana gelen depremler:

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