Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu doodle oldu!

Sonbahar ekinoksu, Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan arama motoru Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Peki Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül'de ne olur?

23 Eylül, Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Sonbahar Ekinoksu 2019, Google'ın ana sayfasında doodle ile kutlandı. İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında tüm merak edilenler…

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül sonbahar ekinoksunda Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir.

23 Eylül, Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır .

Kuzey Yarıküre’de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’dur.

Güney Yarıküre’de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu’dur.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.