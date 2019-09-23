Son Dakika
Günün özeti - 23 Eylül 2019
İnegöl’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu
Karete Milli Takımımız "1 A Serisi"ni 3 altın ile kapattı
Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Kuzey Irak’ta 2 asker şehit
Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."
Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Ergenlikte yeme bozukluğunun 15 önemli sinyali!
Teksüt, Dünya Süt Zirvesi’nde yerini alıyor

Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu doodle oldu!

Ekinoks ne demek? 23 Eylül sonbahar ekinoks tarihinin önemi nedir? İşte ekinoksa ilişkin bilgiler...

Gündem 23.09.2019, 17:18 23.09.2019, 17:34 Tuğçe Hanım
Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu doodle oldu!

Sonbahar ekinoksu, Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan arama motoru Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Peki Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül'de ne olur?

23 Eylül, Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Sonbahar Ekinoksu 2019, Google'ın ana sayfasında doodle ile kutlandı. İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında tüm merak edilenler…

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül sonbahar ekinoksunda Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. 

23 Eylül, Sonbahar’ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır .

Kuzey Yarıküre’de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’dur.

Güney Yarıküre’de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu’dur.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

#Sonbahar ekinoksu #doodle #goodle #sonbahar #23 Eylül
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@