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Şortlu Kıza Saldıran Şahıs Hakkında Karar Çıktı!

İstanbul Pendik'te şort giyen bir kıza giyimi sebebiyle saldıran sanık 5 ay 25 gün hapis cezası aldı. Ayrıca tokat atmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gündem 17.09.2019, 17:45 Billdrt
Şortlu Kıza Saldıran Şahıs Hakkında Karar Çıktı!
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İstanbul - Pendik - Aydos minibüs hattında yolculuk yaptığı esnada şort giydiğinden dolayı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın davası Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüp karara bağlandı.

Hakim, Ercan Kızıltaş hakkında üniversite öğrencisi kıza "edepsiz ve hayasız" dediğinden dolayı 5 ay 25 gün hapis cezası kararı verildi. 

Toplam 21 Ay Cezaevinde Yatacak

Tokat atmak suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Kızıltaş, toplamda 45 ay ceza aldı. Mahkemenin üst sınıra yakın vediği karar kapsamında şahıs toplam 21 ay boyunca cezaevinde yatacak. 

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