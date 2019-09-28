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Sosyal Medyadan Tanıştığı Kızla Buluşmaya Giden Şahsın Ağaçta Asılı Cesedine Ulaşıldı!

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kızla buluşmak amacıyla Zonguldak'tan kalkarak İzmir'e geldikten sonra kaybolan ve izine ulaşılamayan 23 yaşındaki Mutlu K, Çeşme ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Gündem 28.09.2019, 18:15 28.09.2019, 18:22 Billdrt
Sosyal Medyadan Tanıştığı Kızla Buluşmaya Giden Şahsın Ağaçta Asılı Cesedine Ulaşıldı!
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Zonguldak'ta ikamet eden Mutlu K., yapılan iddialara göre sosyal medya üzerinden İzmir2de ikamet eden genç bir kızla tanıştı. Mutlu K. geçtiğimiz 11 Ağustos tarihinde babasına, kendisinin İzmir'de bir kızla tanıştığını belirtip, onunla evlenmek istediğini söyleyerek İzmir'e gideceğini belirtmiş.

Otobüsle İzmir'e giden Mutlu K., ulaştığında babasını arayarak "beni merak etmeyin İzmir'deyim" demiş. Ancak baba Mustafa K. bu aramadan sonra bir daha oğlundan haber alamamış. Ardından ise polise kayıp başvurusunda bulunmuş.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla birlikte izine rastlanılmayan Mutlu K.'nin acı haberi dün ailesine ulaştı. Saat 23.00 civarında bir şahıs, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı halde duran bir cansız beden gördü. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen ekipler, ölen gencin kayıp bildirimi yapılan Mutlu K. olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemeler sonrasında Mutlu K.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya yönelik Jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. 

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#izmir #Sosyal Medyadan Tanıştığı Kızla #Mutlu K
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