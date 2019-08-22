Soylu Neden Kayyum Atandığını Açıkladı: Yapmak Zorundaydık

İçişleri BakanI Süleyman Soylu, katılım gerçekleştirdiği Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında birtakım açıklamalar altına imza attı. Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalarda ilk gündem maddesi Diyarbakır, Mardin ve Van'da gerçekleştirilen operasyon olarak öne çıktı.

Konuşmasına başlarken terör örgütleriyle yapılan mücadelede kararlılığın ne kadar ciddi olduğunu vurgulayan Soylu, ne için mücadele verdiklerini çok iyi bildiklerini belirterek, hiçbir şekilde bu yoldan dönmeyeceklerinin altını çizdi.

Soylu, PKK ile mücadelede 40. yıla girdiklerini söyleyerek, sadece 2019 Ocak ayından günümüze kadar gerçekleştirilen operasyon sayısının 80.570 olduğunu, toplam olarak 635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, görevlerine son verilen ve yerine kayyum ataması yapılan 3 başkanı hedefine kadar, olayın yaşandığı günden itibaren üç gün geçtiğini ve hiçbir başkanın çıkarak "bana iftira atılmıştır" demediğini de sözlerine ekledi.

Yanlış Bir Şey Yapılmadı

Konuyla ilgili yapılan konuşmalarda her zaman "demokrası ve seçilmişlik" ilkelerine vurgu yapıldığını ileten Soylu, seçilmişliğin elbette çok değerli olduğunu belirterek fakat demokrasinin truva atı olmadığını iletti. Seçimlerin asla hukuk mahkemesi olmadığını sözlerine ekleyerek devam eden Bakan Soylu, suçu işleyip seçime girerek yasal karşısında asla aklanılmayacağını sandığın ayrı, mahkemenin ayrı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplam 3 belediye başkanı yerine kayyum atandığını, kanunlar tarafından verilen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmek adına yetkilerini kullandıklarını, yanlış hiçbir şey yapmadıklarını ekledi.

"Teröriste Moral de Mama da o Belediyelerden Gidiyor"

Dağda silahlı mücadeleyi TSK'ya bağlı vatan evlatlarının verdiğini, sınır ötesinde bu ülkeye karşı tehdit olanlarla ilgili can pahasına büyük bir mücadele verildiğini belirten Soylu, bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi ve teröristlere moralin de mamanın da o belediyelerden gittiğini anlattı.

Biri Çıkıp İftira Demedi!

Bu konuda kendilerinin haklı olduğunu anlatan Soylu, üç gündür her türlü itirazın ortaya koyulduğunu fakat hiçbirinin çıkıpta "benim PKK ile ilişkim yok, iftira atılıyor" demediğini anlattı. PKK ile iltisağı bulunan şahıslara müdahalede bulunduklarından dolayı kabahatli olarak kendilerinin görüldüğünü belirterek sitem etti.

Yoldan Dönülmeyeceğini Açıkladı

Ne için, hangi amaçla mücadele verdiklerini çok iyi bildiklerini bu sebepten dolayı yolundan dönmeyeceklerini, kendilerinin akıllarını kiraya vermediklerini PKK'yı 40 yıldır tanıdıklarını, yeni tanınan bir oluşum olmadığını; bir algıyı nasıl yönettiklerini artık ezberlediklerini de sözlerine ekledi.