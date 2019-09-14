Soylu ve Yıldırım'a Yeni Görev Verileceği İddia Edildi!

Işık, Bakanlar Kurulu değişiklerine dair Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının 4'e çıkarılacağını, Sağlık Bakanı'nın değişeceğini, Süleyman Soylu'nun tüm iç güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı olacağını, İçişleri Bakanlığı'nın da ona bağlanacağını iletti.

Ne kadar iddia ya da ne kadar gerçek olduğunu bilmediğini fakat kulislerde bu konunun çok fazla dile getirildiğini ifade eden Işık, günlerdir bitmek bilmeyen bu iddialarla ilgili kesin ve net söyleyebileceği tek bir doğru olduğunu anlatarak Binali Yıldırım'ın başkan yardımcısı olacağını vurguladı.