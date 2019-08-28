Süleyman Soylu'dan Açıklama: Rekor Artış!
10 yaşındaki kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasının kullanımında rekor indirme sayısına ulaşıldı.
İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Arasında bir imza töreni gerçekleştirildi. Burada açıklamalar altına imza atan Soylu birçok konuya değindi. Uyuşturucu ile mücadele ve veri setlerinin oldukça iyi şekilde değerlendirilmesi için çok iyi bir adım attıklarını aktaran Soylu, küresel güvenlik tehditlerinde "uyuşturucunun" ilk 5 sırada olduğunun altını çizdi.
Bu Uygulamanın Kullanılması ve İndirilmesi Gerekiyor
Bakan Soylu, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak "KADES" isimli uygulamadan bahsetti.
3.000'den, 3 gecede 190.000'e çıktığını aktaran Soylu, bu uygulamayı indirenlerin sayısını belirtti. Bunun için Emine Bulut'un ölmesini beklememenin lazım geldiğini aktararak, bunu defalarca kez söylediklerini; hep birlikte başarmak gerektiğini anlattı.
Bu uygulamanın kullanılması ve indirilmesinin gerektiğini sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Soylu, hiçbir kimsenin rahatlığa ulaşıp "Ben ne yapayım" gibi bir şey dememsi gerektiğini, bunu indirmenin dahi büyük bir başlangıç olduğunu anlattı.
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