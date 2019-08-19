Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! Anında karşılık verildi

PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bugün Türk askerleri, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'nin yaptığı taciz ateşlerine cevap vererek terör örgütüne ait hedefleri yerle bir etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur'' denildi.