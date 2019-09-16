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Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Gündem 16.09.2019, 13:42 16.09.2019, 13:48 Emir Yılmaz

Suriye sınırına iş makinesi ve konteyner sevkiyatı
HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen iş makinesi ve konteyner yüklü araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen iş makinesi ve konteynerlerin yer aldığı konvoy, sınır hattına sevk edildi.


İş makinesi ve konteynerlerin sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, sınırdaki birliklere beton mevzi takviyesinin de sürdüğü görüldü.

#suriye sınırı #sevkiyat #iş makinası #konteyner #hatay #reyhanlı #video haber
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