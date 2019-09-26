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Suriyeli Çocuğun Görüntülerini Görenlerin Yüreği Sızladı!
İstanbul'da bir metrobüste kucağında bulunan çiçeğe sarılarak uyuya kalan küçük kızı görenlerin yüreği sızladı.
Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü güzergahına hareket eden bir metrobüste dün akşam saatlerinde 22.000 civarında elinde bir buket çiçek ve poşet bulunan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağından metrobüse bindi.
Yaşıtları yarın okula gidip eğitimlerini görmek adına sıcacık yataklarında yatarken, sokaklarda çalıştığı tahmin edilen küçük kız, günün yorgunluğu sebebiyle oracıkta uyuya kaldı.
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