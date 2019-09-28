Suriyeli Genç Öyle Bir Şey Yaptı ki... Emekli Öğretmen Alnından Öptü!

Bursa İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaya olarak yoluna devam eden ve eve gitmek için yürüyen mobilya firmasında çalışan Suriyeli Muhammed Nur Musilli, kaldırımda bir cüzdan buldu. Musilli, içerisinde 2.000 TL ve kredi kartlarının yer aldığı söz konusu cüzdanı tam 10 kilometre yol yürüyerek polis merkezine götürerek teslim etti.

Polis, cüzdanın içerisindeki kimlikten cüzdanın sahibi olan emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu ile iletişime geçti. Polis merkezine gelerek cüzdanı teslim alan Hasan Ateşoğlu, Suriye uyruklu genci takdir ederek alnından öptü.

Olayı anlatan Musulli, işten eve gittiği esnada cüzdanı bulduğunu, içinde para olduğunu görünce kapattığını. Cebinde parası olmadığını; yürüyerek karakola geldiğini ve cüzdanı teslim ettiğini açıkladı. Ondan sonra cüzdanın sahibini çağırdıklarını belirten Musilli, bu durumdan mutlu olduğunu belirtti.

İlk önce cüzdanı gördüğünde almak istemediğini fakat sonrasında polise götüreyim dert almayayım diye düşünerek polise götürdüğünü anlattı.

Hasan Ateşoğlu, cüzdanını bulan Muhammed Nur Musilli'yi alnından öperek teşekkür etti ve kendisine bir miktar para verdi.