Suriyeliler Akın Akın Geliyor! Sınıra Dayandılar...

İdlib Operasyonu ardından yüzbinlerce Suriye uyruklu birey, Türkiye sınırına akın akın geldi. Bir grup Suriyeli ise Rusya'yı protesto ederken olası bir mülteci akınına karşı Hatay'da yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kapatılmasına karar verildi. Bu esnada El Bab'da yer alan bir grup gösterici ise sınırdan geçememeleri sebebiyle Türkiye'yi protesto etti.

İdlib'in rejim tarafından alınmasıyla birlikte Türkiye'ye bir mülteci akını daha geliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'de yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Suğur ve Sarmada ilçeleri, akın akın insan doldu.

Göstericilerden bir bölümü ise Türkiye'ye değil Avrupa'ya gelmek istediklerini belirterek Hatay'da yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelmek istedi fakat güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldılar.

Valilik Açıklama Yaptı

Bu esnada gösterilere yönelik Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Suriye'de devam eden gösterilen Türkiye'nin aleyhine olmadığını ve rejim saldırılarını protesto amacıyla yapıldığını ifade etti.