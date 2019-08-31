Suriyeliler Akın Akın Geliyor! Sınıra Dayandılar...
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına geldi.
İdlib Operasyonu ardından yüzbinlerce Suriye uyruklu birey, Türkiye sınırına akın akın geldi. Bir grup Suriyeli ise Rusya'yı protesto ederken olası bir mülteci akınına karşı Hatay'da yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın kapatılmasına karar verildi. Bu esnada El Bab'da yer alan bir grup gösterici ise sınırdan geçememeleri sebebiyle Türkiye'yi protesto etti.
Göstericilerden bir bölümü ise Türkiye'ye değil Avrupa'ya gelmek istediklerini belirterek Hatay'da yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelmek istedi fakat güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldılar.
Valilik Açıklama Yaptı
Bu esnada gösterilere yönelik Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Suriye'de devam eden gösterilen Türkiye'nin aleyhine olmadığını ve rejim saldırılarını protesto amacıyla yapıldığını ifade etti.
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