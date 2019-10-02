Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümündeki Acı Detay!

Sinema dünyasını derinden etkileyen haber dün öğle saatlerinde geldi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı ise en yakın arkadaşlarından birisi olan Oya Başar paylaştı.

Oya Başar ve Oktay Kaynarca, tiyatrodan, sienmaya ve televizyon ekranlarına kadar onlarca farklı alanda tanınan ünlü oyuncu ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili duygularını ilettiler.

Dünürü ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Oya Başar, Ünlüoğlu'nun vefatıyla ilgili olarak, Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybettiğini söyledi.