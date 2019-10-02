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Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümündeki Acı Detay!

Oya başar, 61 yaşında hayata veda eden ve sanat camiasını yasa boğan Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı paylaştı. Başar, Ünlüoğlu'nun yoğun bakıma alındığını ve sadece 15 dakikalık süre sonunda hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Gündem 02.10.2019, 11:34 Billdrt
Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümündeki Acı Detay!
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Sinema dünyasını derinden etkileyen haber dün öğle saatlerinde geldi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı ise en yakın arkadaşlarından birisi olan Oya Başar paylaştı.

Oya Başar ve Oktay Kaynarca, tiyatrodan, sienmaya ve televizyon ekranlarına kadar onlarca farklı alanda tanınan ünlü oyuncu ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili duygularını ilettiler.

Dünürü ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Oya Başar, Ünlüoğlu'nun vefatıyla ilgili olarak, Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybettiğini söyledi. 

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